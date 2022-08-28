Окупанти були відкинуті на шести напрямках — голова Луганської ОВА

Російські окупанти 27 серпня намагалися наступати на шістьох різних напрямках на Донбасі, але на кожному з них отримали відсіч і були відкинуті українськими бійцями. Про це повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай у Telegram.



За його словами, противник не припиняє ні на день масованого обстрілу населених пунктів та зміцнень ЗСУ на кордоні двох областей. Основні зусилля він зосередив на Бахмутському напрямку, куди і намагається прорватися з кількох міст та сіл на Луганщині.



«Вчора росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шести різних місцях. Двічі організовували штурм за підтримки авіації. Втім, нашим військовим вдалося зупинити кожен із цих наступів і відкинути супротивника. Уточнену інформацію про втрати, як завжди, дізнаємося за кілька годин», — написав Гайдай.



Він також зазначив, що в окупанти завдали авіаудари поблизу чотирьох населених пунктів.



«Лише за минулу ніч 17 разів зафіксовано артилерійські обстріли з боку росіян. У п'ятьох випадках вони використовували установки залпового вогню. Чотири рази до атак залучалися танки», — додав Гайдай.