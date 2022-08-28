Мощные взрывы раздавались ночью в Мелитополе

ВСУ нанесли ночью удары по базе российских войск в Мелитополе и зданию, где оккупанты готовились к «референдуму». Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



Он отметил, что в результате обстрела в Мелитополе разрушена одна из крупнейших военных баз оккупантов на территории завода «Автокольорлит». В поселке Мирном под Мелитополем разрушено здание, в котором велась подготовка к псевдореферендуму.



По словам Федорова, взрывы раздались около часа ночи. Первый был такой силы, что «в некоторых домах дрожали окна и посыпалась штукатурка».



«Оккупантам на украинской земле мягко говоря некомфортно и им здесь не рады. Уже в течение трех недель каждый день у них что-нибудь случается. Ждем жест доброй воли — они должны уйти с временно оккупированных территорий», — подчеркнул мэр Мелитополя.