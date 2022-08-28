Потужні вибухи лунали вночі у Мелітополі

28 серпня 2022, 09:47

Потужні вибухи лунали вночі у Мелітополі

ЗСУ завдали вночі ударів по базі російських військ у Мелітополі та будівлі, де окупанти готувалися до «референдуму». Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

 Він зазначив, що внаслідок обстрілу в Мелітополі зруйновано одну з найбільших військових баз окупантів на території заводу «Автокольорліт». У селищі Мирному під Мелітополем зруйновано будівлю, в якій велася підготовка до псевдореферендуму.

За словами Федорова, вибухи пролунали близько першої години ночі. Перший був такої сили, що «у деяких будинках тремтіли вікна і посипалася штукатурка».

«Окупантам на українській землі м'яко кажучи некомфортно і їм тут не раді. Вже протягом трьох тижнів кожен день у них щось трапляється. Чекаємо на жест доброї волі вони повинні піти з тимчасово окупованих територій», — підкреслив мер Мелітополя.

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