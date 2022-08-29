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На юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям — ОК «Юг»

29 августа 2022, 13:25

На юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям — ОК «Юг»

На юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на заявление руководителя объединенного прессцентра Сил охраны и обороны «Юг» Натальи Гуменюк.

В оперативной группировке войск «Каховка». «Каховка» сообщили, что ВСУ уничтожили практически все большие мосты на Херсонщине: Антоновский железнодорожный, автомобильный и Новокаховский.

«Остались только пешеходные переходы. Российская армия оказалась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории», – сообщается в Facebook на странице ОГВ «Каховка».

Ранее оперативная группировка войск «Каховка» сообщила, что ВСУ прорвали первую линию обороны армии РФ неподалеку от оккупированного Херсона.

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