На півдні ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках — ОК «Південь»

29 серпня 2022, 13:25

На півдні ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках — ОК «Південь»

На півдні ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках. Про це повідомляє Hromadske із посиланням на заяву керівника об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталії Гуменюк.

В оперативному угрупуванні військ «Каховка» повідомляли, що ЗСУ знищили практично всі великі мости на Херсонщині: Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський.

«Залишилися лише пішохідні переходи. Російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території», – повідомляється у Facebook на сторінці ОУВ «Каховка».

Раніше оперативне угруповання військ «Каховка» повідомило, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони армії РФ неподалік окупованого Херсона.

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