В Харьковской ОВА рассказали жителей каких районов возможно коснется обязательная эвакуация

Обязательная эвакуация в Харьковской области, если она будет объявлена, может затронуть жителей нескольких районов. Об этом в интервью «Общественному» сообщил Олег Синегубов.



Он уточнил, что эвакуировать власти возможно будут жителей Золочевской общины, Харьковского и Чугуевского районов.







По его словам, обязательная эвакуация может коснуться более 350 тысяч жителей Харьковщины.

Ранее, напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий ракетного удара российских оккупантов по центру Харькова.