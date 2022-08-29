У Харківській ОВА розповіли мешканців яких районів можливо торкнеться обов'язкова евакуація

Обов'язкова евакуація в Харківській області, якщо її буде оголошено, може торкнутися мешканців кількох районів. Про це в інтерв'ю «Громадському» повідомив Олег Синєгубов.



Він уточнив, що евакуювати можливо будуть мешканців Золочівської громади, Харківського та Чугуївського районів.







За його словами, обов'язкова евакуація може торкнутися понад 350 тисяч мешканців Харківщини.

Раніше, нагадаємо, голова Харківської ОВА Олег Синегубов опублікував фото наслідків ракетного удару російських окупантів по центру Харкова.