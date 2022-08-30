В Мариуполе оккупанты меняют пропускную систему для автомобилистов. Изменения вводят с 6 сентября. Об этом заявил назначенный захватчиками «мэр» города Константин Иващенко в Telegram.



«Действующую пропускную систему для автомобилистов упразднят. Для перемещения будет достаточно наличия справки о прохождении фильтрации. Пропуск от комендатуры понадобится только для перемещения в комендантский час», — отметил Иващенко.



Напомним, в захваченном войсками РФ Мариуполе совершена попытка покушения на жизнь назначенного оккупантами «мэра» города Константина Иващенко.



Также отмечалось, что СБУ сообщила Иващенко и четырем его «замам» о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в составе организованной преступной группы.