У Маріуполі окупанти змінюють пропускну систему для автомобілістів. Зміни вводять з 6 вересня. Про це заявив призначений загарбниками «мер» міста Костянтин Іващенко у Telegram.



«Пропускну систему для автомобілістів, що діє, скасують. Для переміщення буде достатньо довідки про проходження фільтрації. Перепустка від комендатури знадобиться лише для переміщення в комендантську годину», — зазначив Іващенко.



Нагадаємо, в захопленому військами РФ Маріуполі здійснено спробу замаху на життя призначеного окупантами «мера» міста Костянтина Іващенка.



Також зазначалося, що СБУ повідомила Іващенка та чотири його «зами» про підозру за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України у складі організованої злочинної групи.