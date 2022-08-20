Сработало взрывное устройство: В Мариуполе покушались на жизнь «мэра» Иващенко

В оккупированном Мариуполе. Скриншот

В захваченном войсками РФ Мариуполе совершена попытка покушения на жизнь назначенного оккупантами «мэра» города Константина Иващенко. Об этом сообщил репортер Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Руденко.



«Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк, и сработало в момент подъезда чиновника. Константин Иващенко не пострадал», — заявил Руденко.



По его словам, на месте подрыва работают саперы. Предположительно сработавшее взрывное устройство было не одно.