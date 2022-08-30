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Оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Запорожской области

30 августа 2022, 18:02

Оккупанты обстреляли эвакуационную колонну в Запорожской области

Российские военные обстреляли эвакуационную колонну 29 августа в «серой зоне» в Запорожской области, чтобы запугать мирных жителей, пытавшихся выехать на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

Он отметил, что оккупанты намеренно выпустили большое количество автомобилей из Васильевки и в «серой зоне» обстреляли колонну с гражданскими. Взрывы были на расстоянии 50-100 метров от колонны.

«Люди вынуждены были выбегать из машин, прятаться под ними», — рассказал Федоров.

По словам мэра, никто не пострадал. Но оккупанты делают все, чтобы люди не могли выезжать из оккупированной территории, чтобы «там использовать их в качестве заложников».

Федоров добавил, что жители Мелитополя могут выехать на подконтрольную Украине территорию только через Васильевку.

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