Окупанти обстріляли евакуаційну колону у Запорізькій області

Російські військові обстріляли евакуаційну колону 29 серпня у «сірій зоні» в Запорізькій області, щоб залякати мирних жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.



Він зазначив, що окупанти навмисно випустили велику кількість автомобілів із Василівки та у «сірій зоні» обстріляли колону з цивільними. Вибухи були на відстані 50-100 метрів від колони.



«Люди змушені були вибігати з машин, ховатися під ними», — розповів Федоров.



За словами мера, ніхто не постраждав. Але окупанти роблять все, щоб люди не могли виїжджати з окупованої території, щоб «там використовувати їх як заручників».



Федоров додав, що мешканці Мелітополя можуть виїхати на підконтрольну Україні територію лише через Василівку.