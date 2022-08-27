Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Кабмине разъяснили, как будет проходить обязательная эвакуация из еще трех областей

27 августа 2022, 20:43

В Кабмине разъяснили, как будет проходить обязательная эвакуация из еще трех областей

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук разъяснила, как будет проходить обязательная эвакуация в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях. Об этом она рассказала в эфире всеукраинского телемарафона.

Она отметила, что обязательная эвакуация может быть проведена только из отдельных районов Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

«Я еще раз повторю, речь не идет об эвакуации всех из этих областей, а только об эвакуации отдельных районов. Да, у нас действительно есть данные, и мы их анализируем в отношении того, каким будет отопительный сезон в областях, которые сейчас страдают от обстрелов российской армии. И именно поэтому мы, оценивая ситуацию, ждем от руководства ОВА письма, и только на основании таких писем мы будем принимать решение об эвакуации из указанных районов», — отметила Верещук.

Вице-премьер сообщила, что по прогнозам, эвакуировать придется не менее 500 тысяч человек.

«То есть полмиллиона человек могут переместиться из восточных областей в центр и на запад уже этой осенью или зимой», — уточнила она.

Читайте также:

Более семи тысяч человек эвакуировали из Донецкой области с начала августа — Верещук 

Еще по теме

Люди
Ирина Верещук
Прочее
Эвакуация Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:29
Украинцам в РФ разрешили пребывать бессрочно. Но нужно сдать отпечатки пальцев и анализы
15:57
Разрушения и кучи мусора: Как сейчас выглядит оккупированный Лисичанск
15:21
Путин распорядился обеспечить вооруженную охрану в школах в захваченных регионах Украины
14:11
Макеевка попала под обстрел: Один человек погиб, четверо ранены
12:37
В боях под Угледаром погиб американец. «ДНР» заявила, что передаст тело родственникам
12:00
Оккупанты в лагере «Юнармии» под Мариуполем учат детей стрелять
09:46
«ДНР» заявила о ранении восьми человек за сутки
08:54
В оккупированной Каменке жертвами обстрела стали пять человек, в том числе двое детей
08:29
Утром центр Донецка попал под обстрел
22:56
Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►
20:31
Киев заочно осудит «омбудсмена ЛНР»
19:27
РСК «Олимпийский» в Донецке попал под обстрел
18:36
«ДНР» рассказала, сколько горняков одной шахты забрала на войну
18:01
Оккупационные власти на юге заставляют детей учиться по российским стандартам и шантажируют родителей
16:50
Умер «заместитель начальника ГАИ» Бердянска после взрыва
все новости
21:18
На Харьковщине в результате российских обстрелов погибла женщина
20:43
В Кабмине разъяснили, как будет проходить обязательная эвакуация из еще трех областей
19:56
Оккупанты провели несколько безуспешных штурмов на Донбассе — Генштаб ВСУ
18:58
Отвечает за военную цензуру: В Москве горел автомобиль замначальника управления Генштаба ВС России
18:37
Мэр Славянска пригрозил обустроить линию обороны у точек продажи алкоголя
17:58
Самый сложный в истории независимой Украины: Шмыгаль — о подготовке к отопительному сезону
17:33
Россия перебрасывает к границе с Украиной недавно сформированный армейский корпус — CIТ
16:58
Под рухнувшей частью пятиэтажки в Бахмуте ищут человека
16:29
Украинцам в РФ разрешили пребывать бессрочно. Но нужно сдать отпечатки пальцев и анализы
15:57
Разрушения и кучи мусора: Как сейчас выглядит оккупированный Лисичанск
15:21
Путин распорядился обеспечить вооруженную охрану в школах в захваченных регионах Украины
14:53
СБУ сообщила о подозрении десяти «чиновникам» на Донбассе. Они перешли на сторону оккупантов
14:11
Макеевка попала под обстрел: Один человек погиб, четверо ранены
13:34
В 14 населенных пунктах Донецкой области восстановлено электроснабжение
12:37
В боях под Угледаром погиб американец. «ДНР» заявила, что передаст тело родственникам
все новости
ВИДЕО
Утром центр Донецка попал под обстрел
27 августа, 08:29
Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►
26 августа, 22:56
Усталость Запада от Украины: миф или реальность? ►
26 августа, 22:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты