В Кабмине разъяснили, как будет проходить обязательная эвакуация из еще трех областей

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук разъяснила, как будет проходить обязательная эвакуация в Харьковской, Николаевской и Запорожской областях. Об этом она рассказала в эфире всеукраинского телемарафона.



Она отметила, что обязательная эвакуация может быть проведена только из отдельных районов Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.



«Я еще раз повторю, речь не идет об эвакуации всех из этих областей, а только об эвакуации отдельных районов. Да, у нас действительно есть данные, и мы их анализируем в отношении того, каким будет отопительный сезон в областях, которые сейчас страдают от обстрелов российской армии. И именно поэтому мы, оценивая ситуацию, ждем от руководства ОВА письма, и только на основании таких писем мы будем принимать решение об эвакуации из указанных районов», — отметила Верещук.



Вице-премьер сообщила, что по прогнозам, эвакуировать придется не менее 500 тысяч человек.



«То есть полмиллиона человек могут переместиться из восточных областей в центр и на запад уже этой осенью или зимой», — уточнила она.