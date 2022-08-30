«Голодный бунт» произошел в Мариуполе

Жители оккупированного Мариуполя устроили «голодный бунт» из-за прекращения раздачи гуманитарной помощи. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



Инцидент произошел в парке имени Гурова.



«Первый настоящий голодный бунт. Из-за того, что гуманитарки от оккупантов нет, единственным источником еды для многих осталась гуманитарка от Красного Креста. Но из-за слишком большого количества людей, Красный Крест попытался упразднить выдачу. Возник настоящий бунт», — рассказал Андрющенко.



«Бунтам быть. Последствия демократии дают о себе знать», — прокомментировал событие советник мэра Мариуполя.