Оккупанты сносят разбомбленные дома в Мариуполе

Оккупанты начали сносить разбомбленные дома мариупольцев, а в уцелевшие заселять строителей из России. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



«Мариуполь. Снос домов по ул. Солнечная и бул. Шевченко продолжается. Людям, которые жили в этих домах оккупанты предлагают обещания вместо жилья. В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов — председателей ОСМД. Типичное поведение оккупантов-украинцам лживую надежду, своим — имущество украинцев. Ничего нового. Просто фашистская Россия», — написал Андрющенко.