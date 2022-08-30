«Голодний бунт» стався у Маріуполі

Жителі окупованого Маріуполя влаштували «голодний бунт» через припинення роздачі гуманітарної допомоги. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.



Інцидент стався у парку імені Гурова.



Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилася гуманітарка від Червоного Хреста. Але через надто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт», — розповів Андрющенко.



«Бунтам бути. Наслідки демократії даються взнаки», — прокоментував подію радник мера Маріуполя.