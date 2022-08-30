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15 лет тюрьмы грозит трем экс-полицейским Мариуполя

30 августа 2022, 18:34

15 лет тюрьмы грозит трем экс-полицейским Мариуполя

Донецкая областная прокуратура заочно уведомила трех бывших полицейских Мариуполя о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом сообщается на странице прокуратуры в Facebook.

Следователи установили, что после оккупации Мариуполя трое полицейских изменили присяге и стали добровольно помогать оккупантам. В коллаборационной деятельности подозревают:
- начальника сектора одного из отделов Мариупольского районного управления полиции;
- полицейского Волновахского районного отдела полиции;
- старшего инспектора по внутренним расследованиям сектора кадрового обеспечения Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Донецкой области.

Эти люди в июле заняли должности «инспекторов отдела государственной автоинспекции по обслуживанию административной территории г. Мариуполь управления Госавтоинспекции министерства внутренних дел ДНР».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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