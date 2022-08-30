15 лет тюрьмы грозит трем экс-полицейским Мариуполя

Донецкая областная прокуратура заочно уведомила трех бывших полицейских Мариуполя о подозрении в коллаборационной деятельности. Об этом сообщается на странице прокуратуры в Facebook.



Следователи установили, что после оккупации Мариуполя трое полицейских изменили присяге и стали добровольно помогать оккупантам. В коллаборационной деятельности подозревают:

- начальника сектора одного из отделов Мариупольского районного управления полиции;

- полицейского Волновахского районного отдела полиции;

- старшего инспектора по внутренним расследованиям сектора кадрового обеспечения Мариупольского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Донецкой области.



Эти люди в июле заняли должности «инспекторов отдела государственной автоинспекции по обслуживанию административной территории г. Мариуполь управления Госавтоинспекции министерства внутренних дел ДНР».



Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества.