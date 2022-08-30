Россия планировала до осени захватить всю Донецкую область — Зеленский

Российские войска не смогли выполнить требование Кремля и захватить всю Донецкую область до конца лета. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 30 августа в вечернем видеообращении.



Он особо поблагодарил бойцов 56-й и 110-й бригад, которые стойко борются на Авдеевском направлении, воинов 53-й и 93-й бригад, которые защищают Бахмутское направление.



«Российское военное командование получило указание захватить Донецкую область до конца августа. Конец августа уже завтра. На Донбассе — украинский флаг и украинские герои, несмотря ни на что: несмотря на круглосуточный российский огонь, несмотря на попытки оккупантов перебросить туда разных наемников и зеков. Я благодарю каждого и каждую, кто стойко держится, кто защищает позиции, кто точно минусует оккупантов и их технику, логистику, боеприпасы», — отметил Зеленский.



Он также призвал жителей оккупированного Крыма держаться подальше от российских военных объектов, не находиться вблизи российских баз и военных аэродромов. И попросил сообщать информацию об оккупантах специальным службам Украины, чтобы освобождение Крыма произошло быстрее.



«По всей временно оккупированной территории Украины, от Крыма до Харьковской области, у российской армии нет и не будет ни одной безопасной базы, ни одного тихого места. Наши защитники будут уничтожать все склады и штабы оккупантов, их технику, где бы они ни размещались. Под Севастополем — значит, под Севастополем. Под Луганском — значит, под Луганском. Это украинская земля, и оккупанты могут сделать только две вещи: сбежать или сдаться в плен. Других опций мы им не оставляем», — подчеркнул президент Украины.