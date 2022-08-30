Росія планувала до осені захопити всю Донецьку область — Зеленський

Російські війська не змогли виконати вимогу Кремля і захопити всю Донецьку область до кінця літа. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив 30 серпня у вечірньому відеозверненні.



Він особливо подякував бійцям 56-ї та 110-ї бригад, які стійко борються на Авдіївському напрямку, воїнам 53-ї та 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок.



«Російське військове командування отримало вказівку захопити Донецьку область до кінця серпня. Кінець серпня вже завтра. На Донбасі — український прапор та українські герої, попри все: попри цілодобовий російський вогонь, попри спроби окупантів перекинути туди різних найманців та зеків. Я дякую кожному та кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції, хто точно мінусує окупантів та їх техніку, логістику, боєприпаси», — зазначив Зеленський.



Він також закликав жителів окупованого Криму триматися подалі від російських військових об'єктів, не перебувати поблизу російських баз та військових аеродромів. І попросив повідомляти інформацію про окупантів спеціальним службам України, щоб звільнення Криму відбулося швидше.



«По всій тимчасово окупованій території України, від Криму до Харківської області, російська армія не має і не матиме жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники знищуватимуть усі склади та штаби окупантів, їхню техніку, де б вони не розміщувалися. Під Севастополем — отже, під Севастополем. Під Луганськом — значить, під Луганськом. Це українська земля, і окупанти можуть зробити лише дві речі: втекти чи здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо», — наголосив президент України.