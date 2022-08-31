Армия РФ ночью нанесла удар по центру Краматорска

Краматорск после обстрела. Фото: Александра Гончаренко

Российские войска ночью нанесли удар по центральной части Краматорска. Об этом заявил мэр города Александр Гончаренко.



«Повреждены многоэтажки, есть раненые», — отметил Гончаренко.



По его словам, последствия выясняются.

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