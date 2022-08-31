Армія РФ вночі завдала удару по центру Краматорська

31 серпня 2022, 08:21

Армія РФ вночі завдала удару по центру Краматорська

Краматорськ після обстрілу. Фото: Олександра Гончаренка Краматорськ після обстрілу. Фото: Олександра Гончаренка

Російські війська вночі завдали удару по центральній частині Краматорська. Про це заявив мер міста Олександр Гончаренко.

«Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені», — зазначив Гончаренко.

За його словами, наслідки з'ясовуються.

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