Российская армия обстреляла предприятие в Киевском районе Харькова — Терехов

Российские войска днем 31 августа обстреляли Киевский район Харькова. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.



Он отметил, что российские войска ударили по одному из предприятий города, там возник пожар. Терехов написал, что информация о пострадавших уточняется.



Ранее Терехов призвал жителей Новобаварского и Холодногорского районов быть крайне осторожными, так как после обстрела Харькова 30 августа на улицах этих районов осталось много неразорвавшихся кассет от боеприпасов.

Ранее руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донетчины из-за обстрелов российских войск погибли четыре мирных жителя.