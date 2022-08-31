Російська армія обстріляла підприємство у Київському районі Харкова — Терехов

Російські війська вдень 31 серпня обстріляли Київський район Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.



Він зазначив, що російські війська вдарили по одному з підприємств міста, там виникла пожежа. Терехов написав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.



Раніше Терехов закликав мешканців Новобаварського і Холодногірського районів бути вкрай обережними, оскільки після обстрілу Харкова 30 серпня на вулицях цих районів залишилося багато касетних снарядів, що не розірвалися.

Раніше керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що за минулу добу на підконтрольній українській владі частині Донеччини через обстріл російських військ загинули чотири мирні жителі.