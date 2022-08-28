Стали известны подробности взрывов и пожара на мысе Фиолент в Крыму

В оккупированном Крыму на мысе Фиолент произошел сильный пожар. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.



До пожара сообщалось о взрывах в этом районе.



«По словам очевидцев, возгорание произошло из-за ракеты, которую запускали в сторону Украины, но та упала недалеко от места запуска», — пишет Тelegram-канал «Крым сегодня. Новости».

Ранее «губернатор» Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в Севастополе в воскресенье, 28 августа, снова сработала система ПВО. Он утверждает, что сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес.



Местные жители также сообщали о взрывах в районе Алупки, Казачьей бухты и Симеиза.