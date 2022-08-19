В группировке «ДНР» объяснили, почему не спешат проводить незаконный «референдум»

В группировке «ДНР» заявили, что проведут так называемый «референдум» только после того, как Россия оккупирует всю территорию Донецкой области. Об этом заявили глава «ДНР» Денис Пушилин местным журналистам. Он назвал оккупацию всего Донбасса «выходом на конституционные границы республики».



«Мы всем гражданам должны предоставить возможность выразить это долгожданное право на волеизъявление быть в составе Российской Федерации», - заявил Пушилин.



Только после оккупации всего региона местным жителям будет безопасно участвовать в «референдуме».



«С учетом дальности нового американского вооружения, которая в зависимости от боеприпаса варьируется от 40 до 70 и более километров, придется значительно отодвигать линию соприкосновения от наших границ. В качестве примера можно привести Луганскую народную республику, территория которой полностью освобождена, но противник продолжает обстреливать населенные пункты, а значит, проблема безопасности пока не решена», - сказал он.

Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях сделает невозможными любые переговоры.



В Кремле заявили, что планы по проведению референдумов на территории Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей вынашивает не Кремль, а сами жители этих регионов.



8 августа, напомним, назначенный войсками РФ «главой временной администрации» Запорожской области Евгений Балицкий заявил о подписании распоряжения о начале подготовки к «референдуму» относительно «присоединения» к России. Позже оказалось, что РФ планирует провести «референдум» на временно оккупированной части Запорожской области в сентябре.