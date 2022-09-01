В Енергодарі пропадали світло та мобільний зв'язок

Окупований російськими силами Енергодар був знеструмлений, але в деяких районах світло вже повернули. Про це заявив призначений окупантами «член головної ради військово-цивільної адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов у Telegram.



Рогов написав, що через обстріл відключено електрику та мобільний зв'язок.



Згодом він додав, що працівники комунальних служб Енергодару оперативно відновлюють подачу електроенергії.



«У частині міста вже відновлено подачу енергії та відновлено мобільний зв'язок. Роботи з ліквідації результатів обстрілів продовжуються», — запевняє Рогов.

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Раніше мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив, що сьогодні з 05:00 російські війська не припиняють мінометні обстріли тимчасово окупованого міста.



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