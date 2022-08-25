Квартал закрыли военные РФ: В Мариуполе оккупанты готовятся «судить» военнопленных

В захваченном российскими войсками Мариуполе продолжается подготовка к так называемому «суду» над пленными украинскими военными. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



«Судилище. Квартал остается закрыт российскими военными. В настоящее время идет уборка последних строительных лесов из тыловой части здания, по наблюдению, внешних работ осталось на день-два», — отметил Андрющенко.



По его словам, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин вчера в эфире российского пропагандистского канала анонсировал «трибунал» не только над бойцами полка «Азов», но и другими военнопленными других подразделений ВСУ.



«Однако дата или временной промежуток не озвучивается. Скорее всего, это связано с отсутствием «признаний» самих наших героев. Потому что без этого яркость картинки будет не полной», — предположил советник мэра Мариуполя.

8 августа появились фото того, как на сцене Мариупольской филармонии собирают тюремные клетки для «суда» над украинскими военнопленными.



Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в захваченном войсками РФ Мариуполе «произойдет судилище» над украинскими военнопленными.



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