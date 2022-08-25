Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Квартал закрыли военные РФ: В Мариуполе оккупанты готовятся «судить» военнопленных

25 августа 2022, 12:34

Квартал закрыли военные РФ: В Мариуполе оккупанты готовятся «судить» военнопленных

В захваченном российскими войсками Мариуполе продолжается подготовка к так называемому «суду» над пленными украинскими военными. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

«Судилище. Квартал остается закрыт российскими военными. В настоящее время идет уборка последних строительных лесов из тыловой части здания, по наблюдению, внешних работ осталось на день-два», — отметил Андрющенко.

По его словам, глава группировки «ДНР» Денис Пушилин вчера в эфире российского пропагандистского канала анонсировал «трибунал» не только над бойцами полка «Азов», но и другими военнопленными других подразделений ВСУ.

«Однако дата или временной промежуток не озвучивается. Скорее всего, это связано с отсутствием «признаний» самих наших героев. Потому что без этого яркость картинки будет не полной», — предположил советник мэра Мариуполя.

Читайте также:

«Суд» над защитниками Мариуполя может состояться в ближайшее время — Андрющенко

8 августа появились фото того, как на сцене Мариупольской филармонии собирают тюремные клетки для «суда» над украинскими военнопленными.

Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Киева и Москвы будут невозможны, если в захваченном войсками РФ Мариуполе «произойдет судилище» над украинскими военнопленными.

Смотрите также:

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Война Плен пленные военнопленные
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:40
Оккупанты вывезли из Луганской области в РФ двести тысяч тонн зерна — Гайдай
13:20
Заняли должности в оккупационной администрации Мариуполя: Депутатам горсовета сообщили о подозрении
12:50
«ДНР»: В Петровском районе Донецка мужчина подорвался на «Лепестке»
12:34
Квартал закрыли военные РФ: В Мариуполе оккупанты готовятся «судить» военнопленных
11:18
Партизаны подняли украинский флаг в Мариуполе, на Херсонщине и на Харьковщине
09:58
В Госдепартаменте США осудили подготовку оккупантами «судов» над украинскими военнопленными
09:52
СМИ: «Референдумы» на оккупированных территориях Украины вряд ли совместят с днем голосования в РФ
08:35
В оккупированной Горловке утром под обстрел попала семья: Дети ранены, их мать погибла
23:17
День Независимости под обстрелами. В Донецке горит «Галактика». Главное за день ►
18:34
В РФ решили объединить футбольные клубы из «Л-ДНР», Крыма и других оккупированных территорий в одну лигу
16:33
В РФ заявили, что раздадут по десять тысяч рублей родителям школьников в оккупации
16:18
55% мужчин захваченной армией РФ Луганщины мобилизованы — Верещук
16:16
«ЛНР»: В Горском обстрелами повреждены почти 30 домов и электроподстанция
12:48
«ЛНР»: Два человека погибли при ракетном ударе по Ровенькам
12:06
В Луганской ОВА рассказали о причинах отхода ВСУ из Северодонецка
все новости
13:40
Оккупанты вывезли из Луганской области в РФ двести тысяч тонн зерна — Гайдай
13:20
Заняли должности в оккупационной администрации Мариуполя: Депутатам горсовета сообщили о подозрении
12:50
«ДНР»: В Петровском районе Донецка мужчина подорвался на «Лепестке»
12:34
Квартал закрыли военные РФ: В Мариуполе оккупанты готовятся «судить» военнопленных
12:26
Утром оккупанты обстреляли Сумскую область из ствольной артиллерии
11:38
Минобороны Украины анонсировало «хорошие новости» с фронта до конца года
11:35
В Бахмуте задержали подростка, сдавшего оккупантам позиции украинской артиллерии
11:22
Оккупанты в День независимости Украины обстреляли 58 населенных пунктов
11:18
Партизаны подняли украинский флаг в Мариуполе, на Херсонщине и на Харьковщине
10:59
ВСУ отразили три попытки наступления российских сил на Донбассе — Генштаб
10:45
Армия РФ нанесла удар по 12 населенным пунктам Донецкой области за сутки
10:32
Байден и Зеленский обсудят по телефону поставки американского оружия и «референдумы» — CNN
10:22
Три мощных взрыва: В Славянске повреждены многоэтажки
09:58
В Госдепартаменте США осудили подготовку оккупантами «судов» над украинскими военнопленными
09:57
В Чаплино погибли 25 человек, поисково-спасательные работы завершены
все новости
ВИДЕО
День Независимости под обстрелами. В Донецке горит «Галактика». Главное за день ►
24 августа, 23:17
Ловушки и растяжки в детских кроватках: Саперы рассказали о разминировании освобожденных территорий ►
24 августа, 15:19
В Донецке под обстрел попал ТЦ «Галактика», сейчас там пожар
24 августа, 10:47

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты