Червоний хрест зареєстрував близько 1800 військових, які залишили «Азовсталь»

Міжнародний комітет Червоного Хреста не має інформації про точну загальну кількість українських військовополонених. Про це заявив генеральний директор МКЧХ Роберт Мардіні на пресконференції в Києві.



«Під час евакуації захисників "Азовсталі" ми змогли зареєструвати близько 1800 осіб, розраховуючи, що ми зможемо їх відвідати. На жаль, ми не можемо цього зробити», — повідомив Мардіні.



За його словами, МКЧХ сприяв безпечному виходу комбатантів з «Азовсталі».



«Ми зареєстрували їхні дані, вважаючи, що МКЧХ згодом отримає дозвіл на їхнє відвідування. Але ми не можемо гарантувати безпеку військовополонених після того, як вони потрапили до рук ворога, оскільки давати такі гарантії просто за межами наших можливостей», — зазначив гендиректор МКЧХ.



Мардіні повідомив, що зараз представники організації змогли відвідати лише кілька сотень військовополонених з обох сторін.



«Але ми знаємо, що є тисячі інших, доступу до яких ми ще не маємо. Ми продовжимо вимагати доступу до всіх військовополонених, керуючись нашими гуманітарними зобов'язаннями та мандатом за Женевськими конвенціями», — запевнив він.

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