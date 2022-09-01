«Не завтра»: Лукашенко рассказал, при каких условиях может попросить у РФ ядерное оружие

Белоруссия поставит перед Россией вопрос об обладании ядерным оружием — при определенных условиях. В частности, если в Польше появится такое оружие из США. Об этом сообщил Александр Лукашенко во время открытого урока истории в прямом эфире.



«Тактическое ядерное оружие. Не сейчас, не завтра, не послезавтра. Но если вдруг будет нападение на Беларусь, если будут дальше американцы продвигать в Польшу это оружие, то оно должно быть у нас. Мы договорились о модернизации нескольких наших самолетов, которые готовы будут нести тактическое ядерное оружие», — уверяет он.



Лукашенко также заявил, что Беларусь «не нагнетает обстановку», но будет «защищаться всеми возможными способами».

Смотрите также:



