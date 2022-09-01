«Не завтра»: Лукашенко розповів, за яких умов може попросити у РФ ядерну зброю

Білорусь поставить перед Росією питання володіння ядерною зброєю — за певних умов. Зокрема, якщо у Польщі з'явиться така зброя із США. Про це повідомив Олександр Лукашенко під час відкритого уроку історії у прямому ефірі.



«Тактична ядерна зброя. Не зараз, не завтра, не післязавтра. Але якщо раптом буде напад на Білорусь, якщо далі американці просуватимуть до Польщі цю зброю, то вона має бути у нас. Ми домовилися про модернізацію кількох наших літаків, які будуть готові нести тактичну ядерну зброю», — запевняє він.



Лукашенко також заявив, що Білорусь «не нагнітає обстановку», але «захищатиметься всіма можливими способами».

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