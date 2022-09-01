В правительстве рассказали об ущербе экологии Украины от агрессии РФ

Ущерб экологии Украины от военной агрессии РФ за полгода, рассчитанные по новым методикам, составил 962 миллиардов гривен. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец.

«Новые методики позволили нам существенно скорректировать эти расчеты, которые мы ранее обнародовали, и по новым оценкам сумма убытков уже 962 млрд грн, то есть почти 1 трлн грн, и эти расчеты продолжаются», - заявил министр, отметив, что правительство продолжает фиксировать все убытки для того, чтобы через международные суды требовать компенсацию от РФ.



Стрилец отметил, что самые большие убытки от загрязнения воздуха – 823 миллиардов гривен.

«Все выбросы загрязняющих веществ, которые произошли в Украине в ходе войны, в том числе горения нефтепродуктов, лесных пожаров, взрывов ракет, уже составили 46 млн тонн. Для сравнения – за предыдущие годы эти цифры составляли в пределах 2,2 млн тонн», - сказал он и добавил, что из-за пожаров на 40 уничтоженных россиянами украинских нефтебазах в воздух попало около 500 тысяч тонн токсических веществ.



Также он сообщил, что в результате полномасштабного вторжения российских войск пострадала почти треть всего лесного фонда Украины.

Ранее мы со ссылкой на информацию журналистов «Наше місто» сообщали о масштабных пожарах на оккупированной части юга Украины в заповедной зоне Кинбурнской косы.