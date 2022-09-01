В уряді розповіли про збитки екології України від агресії РФ

Збитки екології України від військової агресії РФ за півроку, розраховані за новими методиками, склали 962 мільярди гривень. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

«Нові методики дозволили нам суттєво скоригувати ці розрахунки, які ми раніше оприлюднили, і за новими оцінками сума збитків вже 962 млрд грн, тобто майже 1 трлн грн, і ці розрахунки продовжуються», - заявив міністр, зазначивши, що уряд продовжує фіксувати збитки, щоб через міжнародні суди вимагати компенсацію від РФ.



Стрілець зазначив, що найбільші збитки від забруднення повітря – 823 мільярди гривень.

«Всі викиди забруднюючих речовин, що сталися в Україні в ході війни, у тому числі горіння нафтопродуктів, лісових пожеж, вибухів ракет, уже становили 46 млн тонн. Для порівняння – за попередні роки ці цифри становили в межах 2,2 млн тонн», - сказав він і додав, що через пожежі на 40 знищених росіянами українських нафтобазах у повітря потрапило близько 500 тисяч тонн токсичних речовин.



Також він повідомив, що внаслідок повномасштабного вторгнення російських військ постраждала майже третина всього лісового фонду України.

Раніше ми з посиланням на інформацію журналістів «Наше місто» повідомляли про масштабні пожежі на окупованій частині півдня України у заповідній зоні Кінбурнської коси.