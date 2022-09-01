Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Украинской делегации в Минских переговорах больше не существует

01 сентября 2022, 21:37

Украинской делегации в Минских переговорах больше не существует

Президент Владимир Зеленский отменил ряд указов о создании и персональном составе делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Соответствующий указ №621/2022 опубликован на сайте главы государства.

Таким образом отменена украинская делегация в ТКГ и ее персональный состав.

Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины действовала как платформа по реализации решений Нормандского формата. В нее входили уполномоченные представители Украины, России и ОБСЕ.

2 декабря 2021 года Верховная Рада продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» еще на один год — до 31 декабря 2022 года. 

Закон был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. С 2017 года действие закона ежегодно продлевается.

Часто этот закон называют «об особом статусе Донбасса». Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части относительно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

«Формула Штайнмайера» подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то закон об «особом статусе» будет действовать на постоянной основе.

Еще по теме

Организации
Трехсторонняя контактная группа
Прочее
Переговоры по Донбассу

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:41
Россия перенесла сроки захвата всей Донецкой области — главное за день ►
20:29
Российские войска перебрасывают технику через Мариуполь на Бердянск – Андрющенко
18:51
«ДНР»: В Макеевке ранены двое детей
17:19
В «ДНР» заявили о гибели двух жителей Донецка в ходе обстрела
16:26
Путин может увеличить армию за счет выпускников с оккупированных территорий
14:32
В СНБО рассказали, что должны будут сделать жители ОРДЛО после деоккупации
14:12
Оккупанты заявили о взятии в плен троих «диверсантов» в Запорожской области
13:44
Полицейские Луганщины зарегистрировали 89 обращений граждан
13:16
В Донецке из-за обстрела обесточены три шахты, под землей есть горняки
12:49
В Энергодаре пропадали свет и мобильная связь
12:10
«Референдумы» на оккупированных территориях: Какие сценарии готовит Кремль до конца осени
11:30
Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — что происходит в оккупации
11:23
«ДНР» заявила о гибели 13 сотрудников «МЧС» под Лиманом
09:49
Российские войска обстреливали Энергодар вертолетами К-52 — ГУР МО
09:36
Из-за обстрела оккупантов отключился пятый энергоблок ЗАЭС — Энергоатом
все новости
23:41
Россия перенесла сроки захвата всей Донецкой области — главное за день ►
23:11
Ученики 300 школ Донецкой области теперь учатся дистанционно
21:37
Украинской делегации в Минских переговорах больше не существует
21:01
В результате обстрелов города Курахово ранен пиротехник
20:29
Российские войска перебрасывают технику через Мариуполь на Бердянск – Андрющенко
20:17
Глава МАГАТЭ заявляет об установлении постоянного присутствия агентства на ЗАЭС
19:34
Генштаб: Росармия безуспешно пыталась сегодня наступать на нескольких направлениях
19:00
Глава МАГАТЭ сегодня был на Запорожской АЭС лишь несколько часов
18:51
«ДНР»: В Макеевке ранены двое детей
17:56
Минокружающей среды: Почти треть территории Украины нуждается в разминировании
17:19
В «ДНР» заявили о гибели двух жителей Донецка в ходе обстрела
16:58
Войска РФ теперь хотят захватить Донецкую область до 15 сентября — Генштаб
16:51
В правительстве рассказали об ущербе экологии Украины от агрессии РФ
16:35
Командир танка российской армии приговорен к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы
16:26
Путин может увеличить армию за счет выпускников с оккупированных территорий
все новости
ВИДЕО
Россия перенесла сроки захвата всей Донецкой области — главное за день ►
01 сентября, 23:41
Войска РФ не смогли взять Бахмут и Авдеевку к 1 сентября ►
01 сентября, 15:55
Зачем МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС — что происходит в оккупации
01 сентября, 11:30

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты