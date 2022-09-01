Української делегації у Мінських переговорах більше не існує

01 вересня 2022, 21:37

Української делегації у Мінських переговорах більше не існує

Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про створення та персональний склад делегації України у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Відповідний указ №621/2022 опубліковано на сайті глави держави.

Таким чином скасовано українську делегацію до ТКГ та її персональний склад.

Тристороння контактна група щодо мирного врегулювання ситуації на сході України діяла як платформа для реалізації рішень Нормандського формату. До неї входили уповноважені представники України, Росії та ОБСЄ.

2 грудня 2021 року Верховна Рада продовжила дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» ще на один рік – до 31 грудня 2022 року.

Закон було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року на 3 роки. З 2017 року дія закону щороку продовжується.

Часто цей закон називають «про особливий статус Донбасу». Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності лише «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».

«Формула Штайнмайєра» має на увазі , що окремі райони Донецької та Луганської областей тимчасово отримають "особливий статус" самоврядування на період проведення місцевих виборів. Якщо ОБСЄ визнає вибори демократичними, то закон про «особливий статус» діятиме на постійній основі.

Ще за темою

Організації
Тристороння контактна група
Інше
Мінські домовленості

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:29
Російські війська перекидають техніку через Маріуполь на Бердянськ – Андрющенко
18:51
«ДНР»: В Макіївці поранено двох дітей
17:19
У «ДНР» заявили про загибель двох мешканців Донецька під час обстрілу
16:26
Путін може збільшити армію, залучивши випускників з окупованих територій
14:32
У РНБО розповіли, що мають зробити мешканці ОРДЛО після деокупації
14:12
Окупанти заявили про взяття в полон трьох «диверсантів» у Запорізькій області
13:44
Поліцейські Луганщини зареєстрували 89 звернень громадян
13:16
У Донецьку через обстріл знеструмлено три шахти, під землею є гірники
12:49
В Енергодарі пропадали світло та мобільний зв'язок
12:10
«Референдуми» на окупованих територіях: Які сценарії готує Кремль до кінця осені
11:30
Навіщо МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС — що відбувається в окупації
11:23
«ДНР» заявила про загибель 13 співробітників «МНС» під Лиманом
09:49
Російські війська обстрілювали Енергодар гелікоптерами К-52 — ГУР МО
09:36
Через обстріл окупантів відключився п'ятий енергоблок ЗАЕС — Енергоатом
09:23
«ДНР»: У Донецьку, Макіївці та Новотроїцькому загинули четверо людей, 20 поранені
Всі новини
23:11
Учні 300 шкіл Донецької області тепер навчаються дистанційно
21:37
Української делегації у Мінських переговорах більше не існує
21:01
Внаслідок обстрілів міста Курахове поранено піротехніка
20:29
Російські війська перекидають техніку через Маріуполь на Бердянськ – Андрющенко
20:17
Глава МАГАТЕ заявляє про встановлення постійної присутності агенції на ЗАЕС
19:34
Генштаб: Росармія безуспішно намагалася сьогодні наступати на декількох напрямках
19:00
Глава МАГАТЕ сьогодні був на Запорізькій АЕС лише кілька годин
18:51
«ДНР»: В Макіївці поранено двох дітей
17:56
Мінодовкілля: Майже третина території України потребує розмінування
17:19
У «ДНР» заявили про загибель двох мешканців Донецька під час обстрілу
16:58
Війська РФ тепер хочуть захопити Донецьку область до 15 вересня — Генштаб
16:51
В уряді розповіли про збитки екології України від агресії РФ
16:35
Командир танка російської армії засуджений до 8 років і 6 місяців в'язниці
16:26
Путін може збільшити армію, залучивши випускників з окупованих територій
16:02
«Не завтра»: Лукашенко розповів, за яких умов може попросити у РФ ядерну зброю
Всі новини
ВІДЕО
Війська РФ не змогли взяти Бахмут та Авдіївку до 1 вересня ►
01 вересня, 15:55
Навіщо МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС — що відбувається в окупації
01 вересня, 11:30
Росія вдарила по містах Донецької області — головне за день ►
01 вересня, 00:18

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти