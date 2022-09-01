Української делегації у Мінських переговорах більше не існує

Президент Володимир Зеленський скасував низку указів про створення та персональний склад делегації України у Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.



Відповідний указ №621/2022 опубліковано на сайті глави держави.



Таким чином скасовано українську делегацію до ТКГ та її персональний склад.



Тристороння контактна група щодо мирного врегулювання ситуації на сході України діяла як платформа для реалізації рішень Нормандського формату. До неї входили уповноважені представники України, Росії та ОБСЄ.

2 грудня 2021 року Верховна Рада продовжила дію закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» ще на один рік – до 31 грудня 2022 року.



Закон було ухвалено у вересні 2014 року. Він набув чинності 18 жовтня 2014 року на 3 роки. З 2017 року дія закону щороку продовжується.



Часто цей закон називають «про особливий статус Донбасу». Документ передбачає, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу набирає чинності лише «після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону, зокрема щодо виведення всіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України».



«Формула Штайнмайєра» має на увазі , що окремі райони Донецької та Луганської областей тимчасово отримають "особливий статус" самоврядування на період проведення місцевих виборів. Якщо ОБСЄ визнає вибори демократичними, то закон про «особливий статус» діятиме на постійній основі.