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В Харьковской ОВА показали разрушенный оккупантами СК «Локомотив»

02 сентября 2022, 16:02

В Харьковской ОВА показали разрушенный оккупантами СК «Локомотив»

В ночь с 1 на 2 сентября оккупанты нанесли удар по харьковскому спортивному комплексу «Локомотив». Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Около полуночи россияне ракетными ударами типа С-300 разрушили помещение спортивного комплекса «Локомотив» имени Г. Кирпы в Холодногорском районе», - написал он.

Синегубов напомнил, что это мировая спортивная арена, где тренировались чемпионки по синхронному плаванию, также в этом здании выступали мировые звезды по разным видам спорта, призеры Олимпийских Игр.

Обстрелом уничтожен бассейн и современный боксерский клуб СК «Локомотив».

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за минувшие сутки российская армия обстреляла 15 населенных пунктов региона, разрушив 20 гражданских объектов.

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