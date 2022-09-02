В Харьковской ОВА показали разрушенный оккупантами СК «Локомотив»

В ночь с 1 на 2 сентября оккупанты нанесли удар по харьковскому спортивному комплексу «Локомотив». Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Около полуночи россияне ракетными ударами типа С-300 разрушили помещение спортивного комплекса «Локомотив» имени Г. Кирпы в Холодногорском районе», - написал он.



Синегубов напомнил, что это мировая спортивная арена, где тренировались чемпионки по синхронному плаванию, также в этом здании выступали мировые звезды по разным видам спорта, призеры Олимпийских Игр.



Обстрелом уничтожен бассейн и современный боксерский клуб СК «Локомотив».

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за минувшие сутки российская армия обстреляла 15 населенных пунктов региона, разрушив 20 гражданских объектов.