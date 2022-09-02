У Харківській ОВА показали зруйнований окупантами СК «Локомотив»

У ніч з 1 на 2 вересня окупанти завдали удару по харківському спортивному комплексу «Локомотив». Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



"Близько опівночі росіяни ракетними ударами типу С-300 зруйнували приміщення спортивного комплексу «Локомотив» імені Г. Кірпи у Холодногірському районі", - написав він.



Синєгубов нагадав, що це світова спортивна арена, де тренувалися чемпіонки із синхронного плавання, також у цій будівлі виступали світові зірки з різних видів спорту, призери Олімпійських Ігор.



Обстрілом знищено басейн та сучасний боксерський клуб СК «Локомотив».

Раніше в Головному управлінні Національної поліції Донецької області повідомили, що минулої доби російська армія обстріляла 15 населених пунктів регіону, зруйнувавши 20 цивільних об'єктів.