Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території

Очільник «ДНР» Денис Пушилін вніс зміни до порядку використання готівкової української гривні на підконтрольній угрупуванню території. Про це йдеться в опублікованому «указі».



Згідно з текстом, встановлюється «офіційний» курс у розмірі 1,25 російського рубля за одну українську гривню.



«За указом, ЦРБ та інші акредитовані в ДНР банки до 6 вересня включно мають проводити безготівкову конвертацію гривні у суб'єктів господарювання за курсом 1,5 рубля за гривню. Указ набирає чинності 5 вересня», — запевняють у «ДНР».



Раніше з 25 червня бойовики встановили курс 1,5 рубля за гривню, до цього — два рублі за гривню. Використання готівкової гривні «тимчасово дозволили» для розрахунків на підконтрольній «ДНР» території у березні.