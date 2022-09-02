Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території

02 вересня 2022, 16:44

Пушилін знизив курс гривні на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території

Очільник «ДНР» Денис Пушилін вніс зміни до порядку використання готівкової української гривні на підконтрольній угрупуванню території. Про це йдеться в опублікованому «указі».

Згідно з текстом, встановлюється «офіційний» курс у розмірі 1,25 російського рубля за одну українську гривню.

«За указом, ЦРБ та інші акредитовані в ДНР банки до 6 вересня включно мають проводити безготівкову конвертацію гривні у суб'єктів господарювання за курсом 1,5 рубля за гривню. Указ набирає чинності 5 вересня», — запевняють у «ДНР».

Раніше з 25 червня бойовики встановили курс 1,5 рубля за гривню, до цього — два рублі за гривню. Використання готівкової гривні «тимчасово дозволили» для розрахунків на підконтрольній «ДНР» території у березні.

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