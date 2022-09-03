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Села под Святогорском: Уцелевших домов почти нет, все дороги простреливаются

03 сентября 2022, 12:25

Села под Святогорском: Уцелевших домов почти нет, все дороги простреливаются

Село под Святогорском. Скриншот Село под Святогорском. Скриншот

Линия фронта находится на расстоянии менее одного километра от Святогорской громады. Сам город Святогорск разделяет река Северский Донец. С июня один берег контролируют ВСУ, другой захватили российские войска. Ближайшие села все это время — под постоянными обстрелами. Уцелевших домов здесь практически не осталось. Все дороги простреливаются. Приходится объезжать воронки от снарядов и сгоревшие авто. О том, как живут люди — репортаж «Новостей Донбасса».



В селах остаются по нескольку десятков жителей

Ольга работает фельдшером. Выезжать из родного села Маяки женщина пока отказывается. Кроме нее, оказывать медицинскую помощь будет некому.

«В основном гипертонический криз, когда жара, перепад погоды. Давление у людей скачет. В основном, справляемся. Если, допустим, был инсульт, то отправили человека — уже созвонились, нашли и отправили», — рассказала Ольга.

Во всех населенных пунктах громады уже давно нет газа и электричества. Чтобы в кранах оставалась вода, качают ее с помощью генераторов.

«Там у нас наполняется башня. Мы туда накачиваем, и потом качаем. А еще качает верхняя улица. День мы качаем, день они качают», — пояснил местный житель Андрей.

По его словам, находиться в этом месте страшно, но ничего другого не остается.

«Вода-то нужна людям», — отметил мужчина.

С детьми прячутся в подвалах

До начала полномасштабной войны в Святогорской громаде проживало около девяти тысяч жителей. Сейчас — чуть больше тысячи. Все они уже начали подготовку к зиме.

«У нас же дом стоит, нам хозяйка разрешила открывать дом и топить. Дрова есть, все есть. У меня отчий дом стоит рядом, тоже дрова есть», — рассказала «Новостям Донбасса» Юлия.

Она живет с четырехлетней дочерью. Большую часть времени они вынуждены прятаться от обстрелов в подвале. Выезжать из прифронтового села женщина не собирается.

«Продуктов куча, и картошка, и все у меня есть. Закрываем. И чай — у меня все есть. Месяц тут находимся только. И то, днем мы в доме ночуем, укладываю спать ребенка. А так, если обстрелы, мы в основном тут прячемся. Ну куда мне прятаться? Кушать есть, все есть. Так что живем», — отметила Юлия.

Первоочередная проблема — стройматериалы

Российская армия обстреливает села с марта и по сей день. Большинство зданий, школы и дома культуры — уничтожены.

Глава военной администрации Святогорской громады Владимир Рыбалкин несколько раз в неделю объезжает все подконтрольные населенные пункты. Развозит жителям гуманитарную помощь: продукты и медикаменты. Раздавать ее помогают священнослужители.

«Первоочередная проблема — это стройматериалы для ремонта домов. Люди, которые не могут уехать, готовятся к зимнему периоду. Так как есть села, имеющие большой процент разрушения домов, людям нужна помощь в стройматериалах. Это в первую очередь», — поделился Рыбалкин.

С продуктовыми наборами помогают общественные организации и благотворительные фонды. Со стройматериалами ситуация пока сложнее. В военной администрации ищут решение, но не перестают призывать жителей выезжать как можно быстрее. Эвакуация из прифронтовых сел продолжается.

«Я надеюсь, что уже осенью мы зайдем в Святогорск, и Святогорская громада будет полностью освобождена от российского агрессора», — резюмировал Рыбалкин. 

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