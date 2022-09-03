Села під Святогірськом: Вцілілих будинків майже немає, всі дороги прострілюються

03 вересня 2022, 12:25

Села під Святогірськом: Вцілілих будинків майже немає, всі дороги прострілюються

Село під Святогірськом. Скріншот Село під Святогірськом. Скріншот

Лінія фронту знаходиться на відстані менше одного кілометра від Святогірської громади. Саме місто Святогірськ розділяє річка Сіверський Донець. З червня один берег контролюють ЗСУ, інший захопили російські війська. Найближчі села весь цей час — під постійними обстрілами. Вцілілих будинків тут практично не залишилося. Всі дороги прострілюються. Доводиться об'їжджати вирви від снарядів і згорілі авто. Про те, як живуть люди, — репортаж «Новин Донбасу».



У селах залишаються по кілька десятків мешканців

Ольга працює фельдшером. Виїжджати з рідного села Маяки жінка поки що відмовляється. Крім неї, надавати медичну допомогу не буде кому.

«Здебільшого гіпертонічний криз, коли спека, перепад погоди. Тиск у людей скаче. В основному справляємося. Якщо, припустимо, був інсульт, то відправили людину — вже зателефонували, знайшли та відправили», — розповіла Ольга.

У всіх населених пунктах громади вже давно немає газу та електрики. Щоб у кранах залишалася вода, качають її за допомогою генераторів.

«Там у нас наповнюється вежа. Ми туди накачуємо, а потім качаємо. А ще качає верхня вулиця. День ми качаємо, день вони качають», — пояснив місцевий мешканець Андрій.

За його словами, знаходитися тут страшно, але нічого іншого не залишається.

«Вода потрібна людям», — зазначив чоловік.

З дітьми ховаються у підвалах

До початку повномасштабної війни у Святогірській громаді проживало близько дев'яти тисяч мешканців. Зараз — трохи понад тисячу. Усі вони вже розпочали підготовку до зими.

«У нас же будинок стоїть, нам господиня дозволила відкривати будинок та топити. Дрова є, все є. У мене отчий будинок стоїть поруч, теж дрова є», — розповіла «Новинам Донбасу» Юлія.

Вона живе із чотирирічною донькою. Більшість часу вони змушені ховатися від обстрілів у підвалі. Виїжджати із прифронтового села жінка не збирається.

«Продуктів купа, і картопля, і все маю. Закриваємо. І чай — у мене все є. Місяць тут знаходимося тільки. І те, вдень ми в хаті ночуємо, кладу спати дитину. А так, якщо обстріли, ми переважно тут ховаємося. Ну, куди мені ховатися? Що їсти — є, все є. Тож живемо», — зазначила Юлія.

Першочергова проблема — будматеріали

Російська армія обстрілює села з березня і дотепер. Більшість будівель, школи та будинки культури — знищені.

Очільник військової адміністрації Святогірської громади Володимир Рибалкін кілька разів на тиждень об'їжджає усі підконтрольні населені пункти. Розвозить жителям гуманітарну допомогу: продукти та медикаменти. Роздавати її допомагають священнослужителі.

«Першочергова проблема — це будматеріали для ремонту будинків. Люди, які не можуть виїхати, готуються до зимового періоду. Оскільки є села, що мають великий відсоток руйнування будинків, людям потрібна допомога у будматеріалах. Це насамперед», — поділився Рибалкін.

З продуктовими наборами допомагають громадські організації та благодійні фонди. З будматеріалами ситуація поки що складніша. У військовій адміністрації шукають рішення, але не перестають закликати мешканців виїжджати якнайшвидше. Евакуація із прифронтових сіл триває.

«Я сподіваюся, що вже восени ми зайдемо до Святогірська, і Святогірська громада буде повністю звільнена від російського агресора», — резюмував Рибалкін.

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