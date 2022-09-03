Села під Святогірськом: Вцілілих будинків майже немає, всі дороги прострілюються

Село під Святогірськом. Скріншот

Лінія фронту знаходиться на відстані менше одного кілометра від Святогірської громади. Саме місто Святогірськ розділяє річка Сіверський Донець. З червня один берег контролюють ЗСУ, інший захопили російські війська. Найближчі села весь цей час — під постійними обстрілами. Вцілілих будинків тут практично не залишилося. Всі дороги прострілюються. Доводиться об'їжджати вирви від снарядів і згорілі авто. Про те, як живуть люди, — репортаж «Новин Донбасу».





У селах залишаються по кілька десятків мешканців



Ольга працює фельдшером. Виїжджати з рідного села Маяки жінка поки що відмовляється. Крім неї, надавати медичну допомогу не буде кому.



«Здебільшого гіпертонічний криз, коли спека, перепад погоди. Тиск у людей скаче. В основному справляємося. Якщо, припустимо, був інсульт, то відправили людину — вже зателефонували, знайшли та відправили», — розповіла Ольга.



У всіх населених пунктах громади вже давно немає газу та електрики. Щоб у кранах залишалася вода, качають її за допомогою генераторів.



«Там у нас наповнюється вежа. Ми туди накачуємо, а потім качаємо. А ще качає верхня вулиця. День ми качаємо, день вони качають», — пояснив місцевий мешканець Андрій.



За його словами, знаходитися тут страшно, але нічого іншого не залишається.



«Вода потрібна людям», — зазначив чоловік.



З дітьми ховаються у підвалах



До початку повномасштабної війни у Святогірській громаді проживало близько дев'яти тисяч мешканців. Зараз — трохи понад тисячу. Усі вони вже розпочали підготовку до зими.



«У нас же будинок стоїть, нам господиня дозволила відкривати будинок та топити. Дрова є, все є. У мене отчий будинок стоїть поруч, теж дрова є», — розповіла «Новинам Донбасу» Юлія.



Вона живе із чотирирічною донькою. Більшість часу вони змушені ховатися від обстрілів у підвалі. Виїжджати із прифронтового села жінка не збирається.



«Продуктів купа, і картопля, і все маю. Закриваємо. І чай — у мене все є. Місяць тут знаходимося тільки. І те, вдень ми в хаті ночуємо, кладу спати дитину. А так, якщо обстріли, ми переважно тут ховаємося. Ну, куди мені ховатися? Що їсти — є, все є. Тож живемо», — зазначила Юлія.



Першочергова проблема — будматеріали



Російська армія обстрілює села з березня і дотепер. Більшість будівель, школи та будинки культури — знищені.



Очільник військової адміністрації Святогірської громади Володимир Рибалкін кілька разів на тиждень об'їжджає усі підконтрольні населені пункти. Розвозить жителям гуманітарну допомогу: продукти та медикаменти. Роздавати її допомагають священнослужителі.



«Першочергова проблема — це будматеріали для ремонту будинків. Люди, які не можуть виїхати, готуються до зимового періоду. Оскільки є села, що мають великий відсоток руйнування будинків, людям потрібна допомога у будматеріалах. Це насамперед», — поділився Рибалкін.



З продуктовими наборами допомагають громадські організації та благодійні фонди. З будматеріалами ситуація поки що складніша. У військовій адміністрації шукають рішення, але не перестають закликати мешканців виїжджати якнайшвидше. Евакуація із прифронтових сіл триває.



«Я сподіваюся, що вже восени ми зайдемо до Святогірська, і Святогірська громада буде повністю звільнена від російського агресора», — резюмував Рибалкін.