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В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

03 сентября 2022, 17:39

В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

Сегодня в оккупированном российскими силами Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы на аэродроме. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Тelegram.

«Пять громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они определенно раз 10 пытались расставить свою военную технику. Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым», — написал он.

28 августа в результате обстрела в Мелитополе была разрушена одна из крупнейших военных баз оккупантов на территории завода «Автокольорлит». В поселке Мирном под Мелитополем разрушено здание, в котором велась подготовка к псевдореферендуму.

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