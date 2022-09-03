В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

Сегодня в оккупированном российскими силами Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы на аэродроме. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Тelegram.



«Пять громких взрывов на захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя, где они определенно раз 10 пытались расставить свою военную технику. Однако наши силы сопротивления еще раз превратили их неудачные попытки в густой черный дым», — написал он.

28 августа в результате обстрела в Мелитополе была разрушена одна из крупнейших военных баз оккупантов на территории завода «Автокольорлит». В поселке Мирном под Мелитополем разрушено здание, в котором велась подготовка к псевдореферендуму.