В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

03 вересня 2022, 17:39

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Сьогодні в окупованому російськими силами Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи на аеродромі. Про це повідомив мер міста Іван Федоров у Telegram.

«П'ять гучних вибухів на захопленому окупантами аеродромі Мелітополя, де вони певно разів десять намагалися розставити свою військову техніку. Проте наші сили опору ще раз перетворили їхні невдалі спроби на густий чорний дим», — написав він.

28 серпня в результаті обстрілу в Мелітополі було зруйновано одну з найбільших військових баз окупантів на території заводу «Автоколорліт». У селищі Мирному під Мелітополем зруйновано будівлю, в якій велася підготовка до псевдореферендуму.

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