Зеленский: Россия готовится к решающему энергетическому удару по европейцам

Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу, полностью остановив прокачку газа по «Северному потоку». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 3 сентября.



«Для чего они это делают? Россия пытается разрушить нормальную жизнь каждого европейца во всех странах нашего континента, хочет ослабить и запугать всю Европу, каждое государство. Где Россия не может это сделать силой, обычным оружием, делает это оружием энергетическим, пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока еще не может ударить ракетами. И чтобы защититься от этого, нам всем в Европе нужно еще больше единства, больше координации, больше помощи друг другу», — сказал Зеленский.



Президент подчеркнул, что этой зимой «Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам».



«И ключевыми ответами на это должны быть две вещи: первое — наше единство в защите от государства-террориста, второе — усиление нашего собственного давления на Россию, усиление всех уровней санкций и ограничение нефтегазовых доходов России. Чем больше ударов нанесем мы, все вместе, тем меньше ударов смогут нанести террористы», — резюмировал Зеленский.