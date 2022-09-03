Зеленський: Росія готується до вирішального енергетичного удару по європейцях

Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу, повністю зупинивши прокачування газу «Північним потоком». Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 3 вересня.



«Для чого вони це роблять? Росія намагається зруйнувати нормальне життя кожного європейця у всіх країнах нашого континенту, хоче послабити та залякати всю Європу, кожну державу. Де Росія не може це зробити силою, звичайною зброєю, робить це зброєю енергетичною, намагається вдарити бідністю та політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами. І щоб захиститися від цього, нам усім у Європі потрібно ще більше єдності, більше координації, більше допомоги один одному», — сказав Зеленський.



Президент наголосив, що цієї зими «Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях».



«І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перша наша єдність у захисті від держави-терориста, друга посилення нашого власного тиску на Росію, посилення всіх рівнів санкцій та обмеження нафтогазових доходів Росії. Чим більше ударів завдамо ми всі разом, тим менше ударів зможуть завдати терористи», — резюмував Зеленський.