«Ценовой газовый террор»: Зеленский призвал к новым санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рост цен на газ в Европе спровоцирован Россией и призвал ответить на это новыми санкциями.



«Сегодняшние сообщения об очередном спровоцированном росте газовых цен на европейской бирже выше 2 тысяч долларов за тысячу кубов — это уже достаточный повод, чтобы расширить санкции против России», — заявил он в видеообращении во вторник.



«Поскольку для всех понятно, что это сознательный ценовой террор России против Европы. Используя "Газпром", Москва делает все, чтобы эта зима стала для европейских стран наиболее жесткой. На террор нужно отвечать — отвечать санкциями», — подчеркнул Зеленский.