Оккупанты намерены вытеснить гривню из обращения в Луганской области — Гайдай

Российские оккупанты стремятся окончательно русифицировать денежные отношения в Луганской области, вытеснив гривню из обращения. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



Он отметил, что оккупанты временно оставили в обиходе гривню исключительно для того, чтобы нажиться на этом.



«Мы же понимаем, как только оккупанты захватили территорию, то первое, что они сделали — грабили банковские отделения и банкоматы. Некоторое время гривня была у них на руках. Потому им и нужно было эту гривню использовать с максимальной выгодой для себя», — сообщил Гайдай.



По словам Гайдая, оккупанты также покупали валюту у местных жителей, поскольку те вынуждены были обменивать ее на рубли, чтобы иметь возможность выживать. Затем оккупанты переводили гривну в удобную для себя валюту.