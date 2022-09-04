Окупанти мають намір витіснити гривню з обігу на Луганщині — Гайдай

Російські окупанти прагнуть остаточно русифікувати грошові відносини на Луганщині, витіснивши гривню з обігу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у ефірі телемарафону.



Він зазначив, що окупанти тимчасово залишили в побуті гривню виключно для того, щоби нажитися на цьому.



«Ми ж розуміємо, щойно окупанти захопили територію, то перше, що вони зробили — грабували банківські відділення та банкомати. Якийсь час гривня була у них на руках. Тому їм і потрібно було цю гривню використати з максимальним зиском для себе», — повідомив Гайдай.



За словами Гайдая, окупанти також купували валюту у місцевих жителів, оскільки ті мусили обмінювати її на рублі, щоб мати можливість виживати. Потім окупанти переказували гривню у зручну для себе валюту.