В Чернигове возросло число пострадавших от взрыва на выставке боеприпасов

Количество пострадавших от взрыва в Чернигове на выставке боеприпасов возросло до 15 человек, передает «Суспільне».



Как сообщил советник главы областной военной администрации Андрей Подорван, в течение 4 сентября в больницы города обратились еще несколько черниговцев, которые при взрыве находились рядом с демонстрационным стендом.



Среди пострадавших — восемь детей (в возрасте от 2 до 12 лет), двое из которых находятся в детской больнице, шестеро взрослых гражданских и один военный, который сейчас в военном госпитале.



Двухлетний ребенок, который получил осколочное ранение лица, до сих пор находится в реанимации. Его состояние стабильно тяжелое.

В субботу, 3 сентября, в Чернигове во время выставки боеприпасов сдетонировал снаряд. Были травмированы четверо детей и четверо взрослых. Один ребенок попал в больницу в тяжелом состоянии.