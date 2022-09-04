У Чернігові зросла кількість постраждалих від вибуху на виставці боєприпасів

Кількість постраждалих від вибуху в Чернігові на виставці боєприпасів зросла до 15 осіб, повідомляє «Суспільне».



Як повідомив радник голови обласної військової адміністрації Андрій Подорван, протягом 4 вересня до лікарень міста звернулося ще кілька чернігівців, які під час вибуху перебували поряд із демонстраційним стендом.



Серед постраждалих — вісім дітей (віком від 2 до 12 років), двоє з яких перебувають у дитячій лікарні, шестеро дорослих цивільних та один військовий, який зараз у військовому шпиталі.



Дворічна дитина, яка одержала осколкове поранення обличчя, досі перебуває у реанімації. Її стан стабільно тяжкий.

У суботу, 3 вересня, у Чернігові під час виставки боєприпасів здетонував снаряд. Були травмовані четверо дітей та четверо дорослих. Одна дитина потрапила до лікарні у тяжкому стані.