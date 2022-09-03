Взрыв в Чернигове на выставке боеприпасов: Пострадали четверо детей и четверо взрослых

В историческом центре Чернигова во время выставки боеприпасов раздался взрыв. Есть раненые. Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.



«На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция со сработавшим боевым оружием. Трое детей пострадали. В частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии. Всем предоставляется вся необходимая квалифицированная медицинская помощь», — рассказал Чаус.



По его словам, сейчас место событий обследуется и выясняется происхождение опасных экспонатов. Работают следователи.



Позже мэр города написал, что во время выставки боеприпасов сдетонировал снаряд. Травмированы четверо детей и четверо взрослых. Один ребенок в больнице в тяжелом состоянии. Все остальные пострадавшие после амбулаторного досмотра находятся дома.