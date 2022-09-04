Українські військові звільнили від окупантів село на Донеччині

Бійці Національної гвардії та територіальної оборони деокупували село Озерне Донецької області. Українські військові записали про це відеозвернення та опублікували його у соцмережах.



У відео бійці повідомляють, що стрілецький батальйон Національної гвардії разом із 63-м батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони звільнили населений пункт Озерне на Донеччині.



«Тим самим довели росгвардії, куди їм треба йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога, слава Україні!» — наголосив у відеозверненні український військовий.