Українські військові звільнили від окупантів село на Донеччині

04 вересня 2022, 18:37

Українські військові звільнили від окупантів село на Донеччині

Бійці Національної гвардії та територіальної оборони деокупували село Озерне Донецької області. Українські військові записали про це відеозвернення та опублікували його у соцмережах.

У відео бійці повідомляють, що стрілецький батальйон Національної гвардії разом із 63-м батальйоном 103-ї бригади територіальної оборони звільнили населений пункт Озерне на Донеччині.

«Тим самим довели росгвардії, куди їм треба йти і за яким кораблем. Звільняємо нашу землю клаптик за клаптиком, село за селом. За нами перемога, слава Україні!» — наголосив у відеозверненні український військовий.

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